Entre caimanes y manglares: la experiencia única en los Everglades que sorprende a sus visitantes

El Parque Nacional de los Everglades, reconocido como el humedal más grande de Norteamérica, se ha consolidado como un destino imprescindible para quienes visitan el sur de Florida. Con más de un millón de acres de paisajes prístinos cerca de Miami y Fort Lauderdale, este ecosistema subtropical ofrece a los viajeros una conexión profunda con la naturaleza a través de su famosa "hierba de río".

Everglades Foto: Blu Radio

La flora y la fauna son las protagonistas de un espectáculo natural donde los visitantes pueden observar de cerca a los "dinosaurios originales": los caimanes de Florida.

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La actividad estrella, sin duda, es el recorrido en hidrodeslizador

Estas embarcaciones permiten deslizarse por los canales a velocidades de hasta 64 km/h, brindando una dosis de adrenalina mientras se explora el hábitat de aves exóticas, tortugas y cocodrilos. Además de la velocidad, los operadores ofrecen experiencias educativas donde capitanes experimentados comparten la historia y los secretos de este tesoro ecológico.

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Velocidad y Emoción: Los hidrodeslizadores están diseñados para deslizarse sobre el "río de hierba" a velocidades que alcanzan los 64 km/h (40 mph).

Entorno Natural: Durante el recorrido, los visitantes navegan entre juncos y aguas cristalinas, explorando la belleza indómita de este ecosistema subtropical.

Guías Expertos: Los recorridos son dirigidos por capitanes altamente capacitados que comparten datos interesantes sobre la historia del parque y su biodiversidad.

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¿Cuánto cuesta un tour?

El acceso y disfrute de los Everglades varía según el tipo de experiencia que se busque. El costo del pase de entrada al Parque Nacional oscila entre los $20 y $80 dólares por vehículo, con una validez de siete días para explorar los diversos senderos y centros de visitantes.



Para quienes desean la experiencia completa en hidrodeslizador, los paquetes suelen incluir un recorrido de 40 minutos, acceso a exhibiciones de reptiles y santuarios de animales rescatados, protección auditiva y estacionamiento gratuito. Los precios están alrededor de los 30 y 80 dólares por visitante.

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Un aspecto destacado para las familias es que los niños de tres años o menos viajan gratis, aunque es obligatorio que los menores de seis años utilicen chaleco salvavidas por seguridad. Habitualmente requiere de una reserva previa para asegurar un cupo en las lanchas.

Mejores zonas para explorar

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El parque ofrece sectores diferenciados que se adaptan a todos los gustos:

Shark Valley: Ideal para los amantes del deporte, ya que cuenta con una ruta de 15 millas que se puede recorrer en bicicleta o en un tranvía guiado, culminando en una torre de observación con vistas panorámicas impresionantes.

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Sendero Anhinga (Anhinga Trail): Ubicado cerca del Centro de Visitantes Royal Palm, es un sendero pavimentado corto y accesible desde donde se pueden ver caimanes y tortugas a muy poca distancia.

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Mahogany Hammock: Un sendero circular que atraviesa una densa jungla y alberga la caoba más grande de los Estados Unidos.

Sawgrass Recreation Park: Ubicado cerca de Fort Lauderdale, es el lugar predilecto para tours privados en grupos pequeños, permitiendo una navegación más íntima entre los juncos.

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Mejor época del año para visitar y consejos prácticos

Aunque el parque está abierto todo el año, el clima de Florida define la experiencia. Los meses de invierno y primavera suelen ser los más populares debido a las temperaturas agradables y la menor presencia de insectos. Por el contrario, si se visita durante los meses de verano, es recomendable llevar abundante agua, protector solar y, fundamentalmente, un buen repelente de mosquitos debido a la humedad del entorno subtropical.