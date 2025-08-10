En Antioquia sigue en pie un hotel de más de 140 años que hospedó hasta a Cantinflas

En Puerto Berrío, Antioquia, se levanta una joya arquitectónica que ha sobrevivido al paso de más de 140 años: el histórico Hotel Magdalena, un lugar que guarda entre sus muros la memoria de grandes personajes y episodios clave del país.

Inaugurado en 1883, el Hotel Magdalena fue en su origen una construcción de madera destinada a albergar a ingenieros y viajeros del Ferrocarril de Antioquia. A comienzos del siglo XX se convirtió en el primer edificio de concreto armado del país y, de acuerdo con el portal Antioquia Es Mágica, fue una de las "primeras edificaciones de dos pisos que se construyó" en el departamento.

Durante su época dorada, entre las décadas de 1930 y 1960, el hotel fue símbolo de lujo y modernidad. Contaba con z eléctrica, ventiladores, máquina de hielo y más de 40 habitaciones, algunas con baño privado.



Este fue el hotel de los famosos en Antioquia

Por sus pasillos caminaron artistas como Celia Cruz, la orquesta de Lucho Bermúdez y hasta el comediante mexicano Cantinflas, además de políticos, empresarios y visitantes extranjeros que llegaban atraídos por el auge del transporte fluvial.

Este fue el Hotel Magdalena en Puerto Berrío, Antioquia. Foto: Facebook Puerto Berrío - Antioquia.

Con la pérdida de importancia del transporte fluvial y ferroviario, el hotel entró en decadencia y cerró sus puertas en los años 60. Permaneció abandonado hasta que, en 1983, pasó a ser sede de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

Hoy, el Hotel Magdalena es Bien de Interés Cultural de carácter nacional. Además, historiadores cuentan que alcanzó a aparecer en guías europeas para viajeros. En su interior funciona una Casa Museo que conserva piezas arqueológicas, mobiliario de época y fotografías que cuentan la historia de Puerto Berrío.

Aunque el acceso requiere permiso especial por estar bajo resguardo militar, su imponente fachada, su valor histórico y la riqueza de sus relatos lo convierten en uno de los imperdibles del Magdalena Medio antioqueño, tanto para los amantes de la historia como para quienes buscan joyas ocultas en Colombia.