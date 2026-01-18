Este pueblo de Antioquia es reconocido por cultivar las mejores flores del departamento

La Ceja del Tambo, en el Oriente antioqueño, se ha consolidado como uno de los municipios más reconocidos por su tradición floricultora. Ubicado a menos de una hora de Medellín, este pueblo combina clima templado-frío, suelos fértiles y conocimiento campesino, factores clave para el cultivo de flores de alta calidad.

Conocida como la “capital antioqueña de las flores”, La Ceja destaca por la producción de hortensias, crisantemos y otras especies ornamentales que abastecen el mercado nacional y llegan a destinos internacionales. La floricultura no solo embellece el paisaje, sino que es motor económico y fuente de empleo para cientos de familias.

La cercanía con Medellín ha impulsado el crecimiento de La Ceja como un territorio estratégico del Oriente antioqueño. Su ubicación facilita la logística, el comercio y el turismo, al tiempo que mantiene una identidad rural fuerte, ligada al campo y a prácticas agrícolas que se han transmitido por generaciones.



¿Qué hacer en la Ceja, Antioquia?

Más allá de las flores, La Ceja conserva un patrimonio cultural que se refleja en su arquitectura y en espacios emblemáticos como el parque principal y la Basílica Menor de Nuestra Señora del Carmen. Estos escenarios son punto de encuentro para propios y visitantes, y refuerzan el carácter tradicional del municipio.

El entorno natural es otro de sus grandes atractivos. Zonas rurales, cerros tutelares y la cercanía a cascadas y reservas ecológicas convierten a La Ceja en un destino ideal para el turismo de naturaleza, el senderismo y las actividades al aire libre, muy valoradas por viajeros que buscan experiencias sostenibles.



La gastronomía local complementa la experiencia. Platos típicos de la cocina paisa, productos derivados del campo y dulces artesanales forman parte de la oferta que disfrutan quienes recorren este municipio. El comercio local ha sabido integrar tradición y nuevas propuestas para atender a visitantes y residentes.

Gracias a su vocación agrícola, su cercanía con Medellín y su identidad cultural, La Ceja se posiciona como uno de los pueblos más atractivos de Antioquia. Su reconocimiento por el cultivo de flores no es casualidad: es el resultado de décadas de trabajo, condiciones naturales privilegiadas y una comunidad que ha hecho del campo su principal orgullo.