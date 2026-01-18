En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Gobernación de Nariño
Guaviare
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Este pueblo de Antioquia es reconocido por cultivar las mejores flores del departamento

Este pueblo de Antioquia es reconocido por cultivar las mejores flores del departamento

El destino, que también ofrece variados planes para los amantes del turismo de naturaleza y el senderismo, se ubica a menos de una hora de Medellín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad