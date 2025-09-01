Hermosas termales a 3 horas de Bogotá por menos de $15.000: un paraíso natural

Boyacá es uno de los destinos favoritos de los colombianos, por su diversidad en clima, su acogedora cultura, sus paisajes de encanto y su variedad gastronómica.

En abril de 2025 estuvo nominado como principal destino turístico de Sudamérica en los World Travel Awards, uno de los premios más importantes de turismo a nivel mundial.

Boyacá cuenta con 123 municipios que abren sus puertas a miles de turistas que cada año los visitan. Entre los pueblos más turísticos se encuentra Villa de Leyva, Chiquinquirá, el Puente de Boyacá y Paipa.



Mejores planes para hacer en Paipa - Boyacá

Cada año, Paipa celebra eventos emblemáticos como el Festival de la Ruana y el Pañolón, el Concurso Nacional de Bandas, el Festival del Lago Sochagota, las ferias y fiestas, entre otros.

Queda ubicada a solo 45 kilómetros de Tunja, la capital de Boyacá, y se destaca por su gran oferta hotelera, su hermosa infraestructura, su historia y su variedad de planes para realizar.

Entre los mejores planes para hacer en Paipa se encuentran:



Visitar la Hacienda Casona del Salitre Conocer el lago Sochagota Bañarse en aguas termales Recorrer el monumento del Pantano de Vargas y conocer su historia

En estos lugares, además de compartir momentos agradables, podrá tomarse hermosas fotografías.

Parque principal de Paipa - Boyacá Foto: Alcaldía de Paipa

¿Cómo llegar desde Bogotá hasta Paipa?

Para poder llegar desde Bogotá hasta Paipa existen varias alternativas. Se estima que el promedio de viaje en carro es de 2 horas y 45 minutos. Tendrá que salir por la autopista norte, pasar por Zipaquirá, Chía, Cajicá, y más adelante Tunja y Paipa.

Publicidad

Desde Bogotá, hay un bus directo que llega a Paipa, que sale desde el Terminal del Norte. El pasaje tiene un valor de 40.000 a 45.000 pesos colombianos.

Este es el mapa de Paipa

Termales en Paipa por menos de 15.000 pesos

Uno de los planes imperdibles en Paipa es ir a termales, un plan ideal para relajarse, ir con su familia, amigos, pareja o incluso solo.

Publicidad

Aunque Paipa tiene varias termales, existen unas con un costo inferior a 15.000 pesos, ubicadas a solo unos minutos del parque principal del pueblo, exactamente a 7 kilómetros, llamada La Playa.

Cuenta con tres piscinas de agua natural caliente, chorros de relajación, parqueadero, restaurante, entre otros. Además, se encuentra en proceso de construcción de un hotel, que se espera que entre en funcionamiento en los próximos meses.