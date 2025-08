JetSMART se pronuncia por caso de joven que fue sacado de un avión y multado al no tener su cédula

Un reciente incidente en un vuelo de JetSMART con destino a Cartagena, que ha circulado ampliamente en redes sociales, llevó a la expulsión de un joven pasajero por no presentar la documentación exigida y, posteriormente, ingresar a la aeronave sin autorización. La aerolínea detalló el suceso en un comunicado oficial.

Según JetSMART, la situación se originó cuando el pasajero no presentó la documentación válida exigida por las autoridades colombianas para abordar el vuelo Bogotá - Cartagena. El joven intentó viajar únicamente con una foto de su documento de identidad, lo cual no es un formato válido para identificación. La aerolínea informó que no se presentó ni la cédula física, ni una contraseña válida, ni pasaporte, ni la cédula digital oficial de la Registraduría Nacional.

A pesar de ser informado de la invalidez de la foto y de la opción de presentar la cédula digital a través del sitio oficial de la Registraduría Nacional, el pasajero "atravesó corriendo el filtro de abordaje e ingresó al avión sin autorización".

Ante esta vulneración de los procedimientos de seguridad, JetSMART activó de forma inmediata sus protocolos establecidos, dando aviso a la Policía y al personal del aeropuerto. La aerolínea también cumplirá con las notificaciones reglamentarias por normativa aeronáutica.

Una vez a bordo, el pasajero se negó a abandonar la aeronave pese a los reiterados requerimientos de la tripulación. Fue necesaria la colaboración de la Policía Nacional para gestionar la situación de manera adecuada y conforme a los procedimientos vigentes.

Tras la salida del pasajero, el equipo de seguridad de la aerolínea realizó una inspección en la aeronave para asegurar la continuidad segura del vuelo. La Policía procedió a imponer un comparendo al pasajero, y el concesionario del aeropuerto tomó las medidas correspondientes por la transgresión a la seguridad aeroportuaria.

Formas de identificación válidas para vuelos nacionales

La Registraduría es clara al respecto: la cédula digital en Colombia SÍ es válida para vuelos nacionales. Sin embargo, la clave está en cómo se presenta el documento.



Presentando la cédula digital desde la aplicación oficial de la Registraduría. Esta es la forma correcta y segura de usar su documento digital.

desde la aplicación oficial de la Registraduría. Esta es la forma correcta y segura de usar su documento digital. Llevando su cédula física, ya sea la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital física. Ambos formatos físicos siguen siendo válidos.

Lo que NO es válido y puede impedirle abordar:

Es crucial entender que ciertas formas de presentación de la cédula digital NO son aceptadas y le pueden negar el abordaje: