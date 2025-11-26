La isla a 2 horas de Colombia con la mejor playa del Caribe tiene vuelos a $700.000 por Black Friday

Las cifras de turismo internacional confirman que cada vez más colombianos están viajando al exterior. De acuerdo con datos de Migración Colombia recopilados por Anato, 4.730.687 colombianos salieron del país entre enero y octubre de 2025, lo que representa un aumento del 3 % frente al mismo periodo de 2024.

Sin embargo, el gremio señala que este ritmo es menor al registrado un año atrás, cuando las salidas crecieron 9,1 % frente a 2023. Según Anato, 2025 ha sido un año de consolidación y normalización para los viajes internacionales, luego de dos años de crecimiento acelerado.

A esto se suma un factor que está impulsando la compra de planes al exterior: la caída del dólar, que se mantiene por debajo de los $4.000 desde agosto de 2025 y está facilitando que más colombianos adquieran paquetes internacionales durante temporadas como el Black Friday.

“La caída del dólar, el cual se encuentra por debajo de $4.000 pesos desde agosto de 2025, está facilitando la compra de planes internacionales y estimulando el turismo de doble vía, donde más colombianos viajan al exterior y, al mismo tiempo, entra una mayor cantidad de extranjeros no residentes al país, favoreciendo el balance del sector", dice Anato.



En Black Friday suele haber ofertas de vuelos para el otro año Foto: Unsplash

¿Cuál destino está en oferta en Black Friday?

En este contexto, son decenas de destinos a los que aerolíneas como Avianca, Latam, Wingo, JetSmart, entre otros, viajan desde ciudades colombianas. Uno de ellos es Aruba, una isla del Caribe que podría ser uno de los destinos más buscados por los viajeros que aprovechan los descuentos de noviembre.

A solo dos horas de vuelo desde Colombia, la isla ofrece una de las playas más reconocidas del planeta: Eagle Beach, elegida en los Travelers’ Choice 2025 de TripAdvisor como la playa #1 del Caribe y la #3 del mundo, gracias a su arena blanca, aguas tranquilas y ambiente relajado.

Así las cosas, la temporada de Black Friday abrió promociones hacia Aruba con varias aerolíneas y fechas entre 2025 y 2026. Entre las opciones destacan:



Wingo: tiquetes ida y vuelta desde $693.335, para viajar por ejemplo desde abril de 2026 en adelante.

Avianca: tarifas desde $1.130.120.

Copa Airlines: opciones desde $1.389.200.

Estas tarifas aplican para compras durante el Black Friday y pueden variar según disponibilidad y fecha seleccionada.

Vuelos hacia Aruba por Black Friday

¿Qué ver en Aruba?

Entre las islas caribeñas para pasar unos días, descansar y conocer, se encuentran nombres como Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Aruba, entre otras. Además de Eagle Beach, quienes visitan Aruba pueden recorrer lugares como:



Palm Beach, con oferta hotelera, bares y deportes acuáticos.

Baby Beach, conocida por sus aguas poco profundas ideales para familias.

Arikok National Park, que reúne dunas, cuevas y paisajes naturales.

Oranjestad, la capital con arquitectura colorida y zonas de compras duty free.

Oranjestad, capital de Aruba, es uno de las partes más coloridas de la ciudad Foto: Unsplash