Colombia tendrá nuevo aeropuerto internacional: conectará viajeros con joya turística escondida

Colombia avanza en la ampliación en su infraestructura aérea con la consolidación del Aeropuerto El Alcaraván de Yopal como terminal de carácter internacional, que no solo busca dinamizar la conectividad de la región de la Orinoquía, sino también proyectar a esta zona como un nuevo foco para el turismo de naturaleza, cultura y aventura ante mercados foráneos.

El proceso se oficializó mediante la firma de un Convenio Marco de Cooperación y Apoyo Recíproco entre entidades clave del orden nacional y regional: la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal y la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Llanos.



¿Qué cambiará en el aeropuerto El Alcaraván?

El acuerdo sella una alianza interinstitucional con el propósito de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de gestión. El objetivo principal es cumplir con los requerimientos necesarios de infraestructura y servicios para que El Alcaraván opere a plenitud bajo la categoría internacional, marco legal que ya le fue otorgado por la ley 2368 de 2024.

Aeropuerto Yopal- Casanare Foto:@AerocivilCol

Este compromiso coordinado establece una hoja de ruta para el desarrollo de aspectos cruciales como:



Adecuación de infraestructura : Mejoras en la pista y desarrollo de un terminal de carga, para lo cual ya se han asignado recursos iniciales para estudios y diseños.

: Mejoras en la pista y desarrollo de un terminal de carga, para lo cual ya se han asignado recursos iniciales para estudios y diseños. Articulación institucional: Establecer la logística necesaria para el flujo de pasajeros y bienes.

Promoción económica y turística: Integrar a la Orinoquía con nuevos mercados a nivel nacional e internacional.

La Aerocivil resaltó la importancia del acuerdo, señalando que este se suma al compromiso municipal, departamental y regional para dotar a Yopal de una mayor conectividad aérea y presencia internacional.

El Aeropuerto El Alcaraván, ubicado en la capital de Casanare, es reconocido como un nodo estratégico de conectividad para toda la región de los Llanos Orientales y la Orinoquía. Su fortalecimiento es visto por las entidades firmantes como un motor esencial para el desarrollo regional.



En el comunicado emitido por la Aerocivil, se subraya que esta acción coordinada tiene como fin avanzar "decididamente hacia la construcción de una Orinoquía más dinámica y con mayores oportunidades para sus habitantes".

La red aeroportuaria nacional movilizó más de $32.6$ millones de pasajeros entre enero y julio de 2025, concentrándose la mayor parte del flujo en pocos terminales.



¿Qué ver en Casanare?

Con la futura operación internacional, la región de Casanare se posiciona para atraer a un mayor número de visitantes, ofreciendo una rica propuesta centrada en el ecoturismo, la cultura llanera y la aventura.

