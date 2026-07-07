Medellín, entre las 10 ciudades más bellas del mundo, según Time Out; supera a varias capitales

Medellín volvió a destacarse en el escenario internacional al ser incluida entre las 10 ciudades más bellas del mundo, según el más reciente ranking publicado por Time Out. La capital antioqueña alcanzó el noveno lugar y se ubicó por encima de varias capitales nacionales reconocidas por su riqueza arquitectónica y cultural.

En la clasificación, Medellín superó a Riga (Letonia), Ciudad de Panamá (Panamá), Viena (Austria) y Brasilia (Brasil), además de otras ciudades icónicas como San Diego, Florencia, Río de Janeiro, Bath, Cambridge y Bengaluru.

Para elaborar el listado, Time Out explicó que la belleza de una ciudad va más allá de sus edificios o paisajes. La publicación sostiene que el verdadero atractivo de un destino radica en su identidad, su carácter y la manera en que combina naturaleza, arquitectura y vida urbana.

¿Por qué Medellín está entre las ciudades más bonitas del mundo?

Sobre Medellín, el medio destacó que la ciudad se encuentra enclavada en el Valle de Aburrá, una cuenca natural rodeada de montañas que permite que la vegetación y los paisajes verdes estén presentes prácticamente en todo su territorio.



Además, resaltó que la capital antioqueña mezcla construcciones de la época colonial con obras contemporáneas concebidas para integrarse con el entorno natural. Entre ellas mencionó el Orquideorama del Jardín Botánico, una estructura de madera inspirada en un panal y una flor.

Las ciudades más bonitas del mundo

El primer lugar del ranking fue para Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, seguida por Edimburgo, en Escocia, y Sídney, en Australia. Completan las primeras posiciones Chicago, Lisboa, París, Estocolmo y Oporto, antes de la aparición de Medellín en el noveno puesto.

La publicación también destacó que ciudades históricas y capitales europeas de gran reconocimiento, como Viena, quedaron por debajo de Medellín en la clasificación. Lo mismo ocurrió con Ciudad de Panamá, principal centro urbano panameño, y Brasilia, sede del Gobierno brasileño desde 1960.

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Las 10 ciudades más bellas del mundo, según Time Out