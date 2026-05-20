Más que magia: Orlando rompe récord de visitas este año; turistas colombianos han sido claves

Orlando ha consolidado su posición como el epicentro del turismo global, alcanzando hitos históricos en su capacidad de convocatoria. Según los datos oficiales más recientes, "Orlando recibió la cifra récord de 76,7 millones de visitantes en 2025, lo que supone un aumento del 1,8% respecto a 2024", así lo revelaron en el IPW celebrado en Fort Laurderdale.

Este crecimiento sostenido demuestra que la ciudad no deja de evolucionar, ofreciendo constantemente ￼"experiencias frescas y nuevas razones para volver al destino más visitado de los Estados Unidos".

El futuro de la adrenalina: Parques temáticos de última generación

El motor principal de la ciudad sigue siendo su inigualable oferta de entretenimiento, que este año alcanza un nuevo nivel de inmersión.



Universal Orlando Resort ha dado un salto cualitativo con la apertura de su nuevo parque, logrando que "Universal Orlando se haya transformado en un destino vacacional de una semana de duración, repleto de las experiencias más cautivadoras que se puedan imaginar". Esto se ve reforzado por el debut del galardonado Universal Epic Universe, que se suma a sus parques ya conocidos.

Por su parte, Walt Disney World Resort está listo para ofrecer lo que han denominado como su "verano más grande hasta la fecha con experiencias nuevas y reinventadas". Entre estas novedades se incluyen expansiones significativas con tierras y atracciones inspiradas en franquicias como Monsters, Inc., Encanto y los villanos de Disney. Asimismo, SeaWorld Orlando mantiene la innovación como eje central, presentando atracciones como SeaQuest: Legends of the Deep y reafirmándose como un "destino líder en emociones".

Sabores auténticos: Explorando la cultura local a través del paladar

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Una de las razones más potentes para visitar Orlando actualmente es su floreciente escena gastronómica, que ahora cuenta con su propio registro histórico. La ciudad ha lanzado su primer libro de cocina oficial, el cual "celebra la diversa oferta gastronómica del destino con más de 60 recetas aportadas por favoritos locales, chefs reconocidos por MICHELIN y nombres célebres".

Esta obra, titulada Orlando’s Kitchens, destaca que la región cuenta con más de 100 experiencias culinarias únicas que van mucho más allá de lo convencional.

Un epicentro deportivo y artístico de clase mundial

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Para los entusiastas del deporte, Orlando se posiciona como el "hogar de equipos profesionales como el Orlando Magic, el Orlando City Soccer Club y el Orlando Pride".

La ciudad no solo ofrece partidos de liga, sino que se ha convertido en una sede clave para eventos internacionales, incluyendo partidos amistosos previos a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y clasificatorios olímpicos para los juegos de LA28.

A esta oferta se suma una vibrante comunidad artística donde "los intérpretes, músicos y artistas son una parte vital del tejido creativo del destino". Un ejemplo de este dinamismo es el estreno de la canción original "Brighter", inspirada en la ciudad y compuesta por la estrella de Broadway Michael James Scott.

Conectividad y accesibilidad global

Finalmente, la facilidad para llegar al destino es un factor determinante en su éxito.

La ciudad ha experimentado un aumento en su "conectividad global, impulsada por el transporte aéreo internacional, lo que ha hecho que el destino sea más accesible para que los viajeros exploren Orlando de formas nuevas".

Con nuevas rutas desde mercados clave como Colombia y México, y vuelos directos desde las principales capitales europeas, Orlando se asegura de que el mundo entero tenga una invitación abierta para descubrir sus maravillas.

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Actualmente, los cinco países que encabezan la lista de viajeros hacia el destino son:

Canadá: 1.119.300 visitantes.

Reino Unido: 933.500 visitantes (con un incremento del 2,8%).

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Brasil: 736.300 visitantes (un aumento del 5,6%).

México: 458.500 visitantes (creciendo un 4,6%).

Colombia: 360.000 visitantes (con un sólido aumento del 5,0%).