Municipio cercano a Medellín tendrá este fin de semana un festival de cafés especiales

La subregión del Suroeste antioqueño se prepara para recibir a visitantes y turistas con un evento que combina cultura, tradición y sabor. Venecia, municipio ubicado a menos de dos horas de Medellín, celebra este fin de semana la 5.ª edición del Festival de Gastronomía y Cafés Especiales, del 19 al 21 de septiembre de 2025.

Durante tres días, el parque principal y distintos escenarios del municipio se llenarán de actividades que exaltan el café de altura, la innovación gastronómica y las tradiciones locales. La programación incluye conversatorios, talleres, catas y un concurso de catadores que promete atraer a expertos y aficionados.

El festival tendrá como municipio invitado a Concordia, reconocido por su Feria Nacional de Café de Altura. Esta alianza permitirá a los asistentes descubrir nuevas preparaciones, técnicas de cultivo y experiencias que refuerzan la identidad cafetera del Suroeste antioqueño.



Cafés y música en Venecia, Antioquia

Además de la agenda académica, habrá espacio para la música, las muestras artísticas y la cultura popular. El viernes en la noche se abrirá el encuentro con “Vinos al Atrio” en el parque principal, y el sábado se desarrollarán conciertos y una viejoteca que convertirán el centro de Venecia en un escenario de fiesta.

Los restaurantes y cafés aliados del municipio, como La Crisálida, Reminiscencias, La Graciela, Al Parche y Hacienda La Amalia, ofrecerán menús especiales y experiencias únicas para quienes deseen sumarse a esta celebración de sabores y aromas.



Venta de café en Venecia, Antioquia. Foto: Alcaldía de Venecia.

El evento es organizado por la Alcaldía de Venecia y cuenta con el respaldo de comerciantes y la Casa de la Cultura Dr. Jaime Alberto Zapata Cano. La alcaldesa Natalia Orozco Loaiza encabezará la inauguración oficial el sábado 20 de septiembre.

"Invito a todos los venecianos y visitantes para que disfrutemos de este festival que nos une alrededor del café y la gastronomía nos vemos este 19 20 y 21 de septiembre Venecia los espera", indicó la mandataria Natalia Orozco sobre el evento.

Publicidad

Así, este festival representa una oportunidad para que turistas y familias recorran Venecia, disfruten de sus paisajes cafeteros y se conecten con la riqueza cultural de Antioquia. Un plan imperdible para quienes buscan experiencias diferentes cerca de Medellín.