Nace el Observatorio de Turismo Sostenible de Barranquilla y el Atlántico

Los paquetes turísticos propios, los que arman y venden las propias agencias, combinando productos y experiencias locales, concentraron el 43,5 % de los ingresos de las agencias de viaje del país durante el primer trimestre de 2026, la línea de negocio con mayor retorno comercial del sector.

El dato hace parte del primer boletín del Observatorio de Turismo Sostenible de Barranquilla y el Atlántico (OTUBA), una iniciativa liderada por la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte que arrancó este año con el respaldo de aliados como Cotelco Atlántico, ProColombia, la Cámara de Comercio de Barranquilla, ProBarranquilla, Anato y la Gobernación del Atlántico.

El boletín, construido a partir de la Encuesta Mensual de Agencias de Viaje (EMAV) del DANE, también hace énfasis en un supuesto extendido en el sector: aunque se asume que las agencias de viaje en línea, las OTA, (sigla en inglés de Online Travel Agencies) como Despegar o Booking, concentran la mayor parte de las ventas, más del 60 % de las operaciones en Colombia se sigue cerrando por el canal tradicional de atención directa, que incluso ganó un punto porcentual frente al canal digital en el trimestre.

Para Camilo Mejía, docente del Departamento de Negocios Internacionales de la Escuela de Negocios y del Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible del Gran Caribe (CIDSGC) de Uninorte, y quien lidera el observatorio, ese hallazgo tiene una lectura estratégica.



“Esta es una venta consultiva: la mayoría de las agencias de viajes venden sus productos a través de esa venta cara a cara. Y eso es muy importante, porque lo que plantea es que la estrategia tiene que ser híbrida: yo tengo que tener presencia digital, pero también debo tener una presencia fuerte en el tema presencial”, explicó Mejía.

Sobre el observatorio

Nació para llenar un espacio que llevaba años vacío. Antes existían sistemas públicos de información turística que documentaban el contexto del sector, pero dependían de recursos oficiales que cambiaban con cada administración, hasta quedarse sin financiación. Cuando Mejía empezó a trabajar el tema de turismo con enfoque en sostenibilidad desde la Escuela de Negocios de Uninorte, vio ahí una oportunidad. El siguiente paso fue convencer a los actores de que la universidad podía coordinar el observatorio.

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Así nació OTUBA, con el objetivo de cubrir la necesidad de datos sobre turismo en la región, pero sin quedarse solo en eso .

“No queríamos quedarnos solamente en un sistema de información, sino que con esa data hacer algo más”, añade Mejía. La primera apuesta fue comunicar datos estratégicos y puntuales, como los de este primer boletín, para que las empresas del sector puedan tomar decisiones informadas, un ejercicio que ya generó una segunda iniciativa: la nueva Escuela de Sostenibilidad para Turismo, que arranca el próximo 21 de julio de la mano de la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Red de Pacto Global Colombia, junto a la ya existente Escuela de Sostenibilidad para Pymes.

Observatorio ya piensa en una plataforma pública

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La idea es que tengan acceso directo a sus indicadores, disponible para cualquier persona interesada en el sector. Con datos, alianzas y una escuela de formación en marcha, la apuesta de OTUBA es que Barranquilla y el Atlántico dejen de exportar solamente su identidad, el carnaval, el río, el mar, el patrimonio, y empiecen a convertirla, con cifras que lo respalden, en un producto turístico rentable y sostenible.

