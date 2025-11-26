En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Padres de una escuela de patinaje en Cali denuncian estafa de una agencia de viajes

Padres de una escuela de patinaje en Cali denuncian estafa de una agencia de viajes

Aseguran que pagaron por tiquetes y hospedajes en Santa Marta, para asistir a una competencia, y la agencia cerró su oficina y nadie responde.

Publicidad

Publicidad

Publicidad