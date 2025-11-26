Padres de una escuela de patinaje en Cali denuncian estafa de una agencia de viajes

Todo un drama viven más de 20 niños y sus padres en Cali tras ser víctimas de una estafa por parte de una supuesta agencia de viajes que les vendió paquetes turísticos para un viaje a Santa Marta, donde los menores de edad fueron invitados a una competencia de patinaje en el Festival de Sol, Mar y playa 2025 que se realizó esta semana.

Mariana Pavón, delegada del Club de Patinaje Vencedores del Valle, aseguró que la estafa fue de más de 38 millones de pesos por cuatro días que ellos iban a estar en la competencia.

“Resulta que dos días antes de hacer el viaje y después de haber hecho todo el pago y que para eso estuvimos haciendo diferentes actividades para recoger fondos como hacer rifas, ventas de comida y otras actividades para poder tener más recursos, y a ese señor y a la agencia se le pagó todos, tiquetes y 9 apartamentos allá en Santa Marta”, dijo Pabón.

Así mismo indicó que cuando fueron a la supuesta agencia a hacer el reclamo sus oficinas que están ubicadas en un reconocido centro comercial del Norte de Cali, ya se encontraban cerradas. Por esta situación, los niños deportistas fueron los más afectados, ya que durante un año estuvieron preparándose para asistir a la competencia de patinaje.



“Emocionalmente los niños quedaron muy mal y destrozados, eso fue un impacto muy fuerte, los niños lloraban, estaban muy afectados y me decían queríamos ir a la competencia. La verdad jugaron con sus ilusiones y sus sentimientos y también sus papás que invirtieron dinero, les compraron cosas y se preñaron durante un año, perdimos todo,“, expresó la delgada del Club de patines.

En total fueron 22 los deportistas perjudicados, niños entre 4 y 12 años y un total de 75 personas que fueron engañadas. La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las respectivas investigaciones, ya que otras personas al parecer también están reportando haber sido estafadas por la misma agencia.