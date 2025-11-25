Universidad Oriente de Cali ya tiene terreno para su construcción; alcalde Eder confirmó la noticia

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, en medio de una intervención en el colegio Nuevo Latir, ubicado en la zona oriente de la capital Vallecaucana, anunció que ya se cuenta con un terreno apto donde se construirá la Universidad del Oriente, con la cual se busca dar oportunidades a las personas de bajos recursos para que puedan acceder a la educación superior .

El mandatario de los caleños resaltó que uno de sus propósitos, desde que inició su vigencia, era poder construir una universidad en esta parte de la ciudad .

“Uno de los sueños que venimos trabajando desde que inició nuestra administración es la universidad del oriente de Cali, y ya tiene su terreno. Tenemos destinados 59.000 metros cuadrados, casi 6 hectáreas, que están listas, ya tienen todos los permisos para poder iniciar”, mencionó el alcalde Eder.

A esta noticia, que impulsa la educación en la capital vallecaucana, se le suma “Mi Cali Beca”, un programa de la administración local que busca beneficiar a todos aquellos que deseen adquirir un mejor nivel de educación.



“Mi Cali Beca aplica para todas las carreras universitarias, técnicas y tecnológicas públicas en Cali. Además de ser matrícula cero, los estudiantes tendrán un salario mínimo mensual vigente por semestre para que puedan solventar los gastos asociados a cursar su carrera universitaria”, manifestó Sara Rodas, secretaria de educación de Cali.

Es de resaltar que este proyecto viene de la mano con el Gobierno nacional, que hará una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos en la construcción y adecuación de las instalaciones de este novedoso proyecto para el beneficio de la población caleña.