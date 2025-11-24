Más de $200 millones le habría quedado debiendo embajada Catarí a un hotel en Cali durante COP16

Cerca de 200 millones de pesos es la suma que la delegación de Catar le habría quedado debiendo al hotel Patio Andalúz, ubicado en el norte de la ciudad de Cali, tras su participación en la cumbre de la Biodiversidad COP 16 que se celebró el año pasado en la capital Vallecaucana, donde se reunieron ambientalistas de todo el mundo para tomar decisiones en cuanto a la preservación del Planeta.

La delegación Catarí habría reservado el hotel desde el día 19 de octubre hasta el 2 de noviembre, haciendo uso de las instalaciones por ocho días y abandonando el resort alegando que no tenían la seguridad requerida. El hotel denuncia que no fueron requeridas habitaciones blindadas, tal cómo lo menciona la delegación del país asiático, y que por lo cual habrían abandonado las instalaciones.

“El personal de la embajada realizó previamente visita a las instalaciones del hotel las cuales fueron aceptadas; el día 28 de octubre ellos desocupan el hotel, manifestando que no se tenía un requisito que era una habitación blindada, la cual no había sido solicitada previamente” manifestó Óscar Arana, representante legal del hotel.

Pagina oficial Hotel Boutique Andalúz

Tras lo sucedido desde Cali se ha intentado tener acercamientos con la embajada de Colombia en Catarí, sin lograr ninguna respuesta por parte de la delegación, lo que ha generado incertidumbre en cuanto al pago de los más de doscientos millones de pesos adeudados.



“A la fecha no hemos recibido ninguna respuesta frente al tema; lo único que pedimos es que desde las partes nos sentemos a hablar y nos paguen el dinero que nos deben” aseguró el representante legal del hotel.

Recordemos que durante la cumbre de la COP16 más de un millón de personas visitaron la capital Vallecaucana, y aportaron para el desarrollo económico de la ciudad.