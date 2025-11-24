En vivo
Más de $200 millones le habría quedado debiendo embajada Catarí a un hotel en Cali durante COP16

Más de $200 millones le habría quedado debiendo embajada Catarí a un hotel en Cali durante COP16

La delegación Catarí habría reservado el hotel, haciendo uso de las instalaciones por ocho días y abandonando el resort alegando que no tenían la seguridad requerida.

