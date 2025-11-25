Alertan vacíos en proceso de alumbrado público en Cali

La Red de Veedurías de Colombia alertó sobre presuntas irregularidades en la segunda fase de contratación del alumbrado público de Cali, liderada por la Unidad Estratégica de Negocios de Energía de Emcali.

Aunque la empresa ha anunciado la renovación de más de 101.000 luminarias y la implementación de un sistema de telegestión antes del 31 de diciembre de 2027, la Red advierte que no se han publicado los estudios previos, los análisis de riesgo, los soportes financieros ni los criterios de evaluación que exige la ley para garantizar transparencia. Este vacío compromete la selección objetiva y podría abrir la puerta a irregularidades.

El organismo recibió un reporte oficial que evidencia que una de las empresas interesadas atraviesa una crítica situación financiera, con pérdidas reiteradas, patrimonio negativo y desequilibrio económico. Permitir la participación de un proponente sin solvencia —señala la Red— vulneraría los principios de selección objetiva y podría generar responsabilidad disciplinaria y fiscal para los funcionarios encargados del proceso.

Deudores del servicio de alumbrado público Foto: Alcaldía de Bucaramanga

De manera aún más preocupante, la Red advierte sobre denuncias de reuniones privadas entre funcionarios de Emcali y posibles empresas interesadas en la contratación, sin que existan actas o registros públicos de esos encuentros. Si dichas reuniones se realizaron al margen de los procedimientos institucionales, podrían constituir una violación a los principios de transparencia y moralidad administrativa, e incluso configurar el delito de interés indebido en la celebración de contratos, previsto en el artículo 409 del Código Penal.



El presidente de la Red, Pablo Bustos, confirmó que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el proceso y anunció que será ampliada con los nuevos hechos, incluyendo las denuncias sobre reuniones privadas y la posible participación de empresas financieramente inviables.

Finalmente, la Red de Veedurías exigió a Emcali publicar de inmediato los estudios previos, el cronograma, las matrices de riesgo, las actas internas y los soportes de evaluación que respalden la estructuración de la segunda fase del proyecto.