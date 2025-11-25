Operativo contra el contrabando desata disturbios en el centro de Cali

Funcionarios de la Dian y del CTI estaban realizando acciones contra el contrabando cuando se presentaron desórdenes que alteraron la calma del sector en pleno centro de la ciudad.

Según las autoridades, la zona más afectada fue la carrera 7 entre calles 13 y 15, un área muy visitada por compradores.

El secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García Guerrero, explicó que los hechos ocurrieron durante un operativo dirigido por un fiscal y destacó que la Policía Metropolitana reaccionó de inmediato para evitar que la situación empeorara.

“Durante un procedimiento para revisar mercancía presuntamente de contrabando, se presentaron problemas de orden público. La Policía ya está controlando la zona y el sector comienza a normalizarse. Seguimos trabajando con la Fiscalía para combatir estas actividades ilegales y mejorar la seguridad en Cali”, afirmó.



A través de un comunicado, la Alcaldía de Cali, confirmó que "los desórdenes registrados no involucran a los gremios de comerciantes ni a los vendedores informales con los que se ha venido trabajando para organizar y desarrollar la actividad económica de ese sector de Cali de forma armoniosa y productiva durante la temporada de fin de año”.

Hasta ahora, no se han reportado heridos ni personas detenidas.

A esta hora se registran disturbios en el centro de Cali, al parecer, por operativos contra el contrabando realizado por las autoridades. #VocesySonidos pic.twitter.com/sJ7GvFQBcG — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 26, 2025