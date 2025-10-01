Descubren multimillonario caso de presunto contrabando técnico que salpica a diplomáticos

La Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones, una entidad que vigila a la Dian, está denunciando un presunto caso de contrabando técnico que habría llevado a un faltante multimillonario y que salpica a diplomáticos colombianos.

La ley permite que los diplomáticos tengan una franquicia de importación para traer al país sus bienes o los de su familia, lo que incluye vehículos, equipaje y menaje, sin pagar ningún tipo de impuesto.

"Tras una auditoría a la Dian, la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, descubrió inconsistencias por valor de $38.464 millones de pesos en las importaciones de vehículos por parte de diplomáticos colombianos", señaló la entidad.

Contrabando técnico por franquicias diplomáticas: tanto los inspectores aduaneros como el Sistema de Perfilamiento de Riesgos de la Dian omitieron el control de ingreso al país de vehículos sin el pago de tributos exigibles, generando detrimento fiscal entre 2020 y 2024. Es decir, esos vehículos entraron al país y nadie verificó que en realidad correspondían a un uso adecuado de esas franquicias diplomáticas.



Dice la entidad que también se superaron los topes permitidos para esta clase de importaciones en algunos casos y que, en otros, las importaciones se hicieron fuera de los plazos establecidos para este tipo de operaciones.

La Agencia emitió una serie de recomendaciones a la Dian, entre ellas implementar controles automatizados en los diferentes sistemas institucionales a fin de subsanar las fallas y, así, permitir la validación de los diferentes parámetros de esta clase de importaciones.