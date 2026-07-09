Bloquean vía La Cordialidad por falta de agua potable en Baranoa, Atlántico

Con quema de llantas y palos atravesados sobre la vía La Cordialidad, desde esta madrugada la comunidad del barrio Ciudadela La Paz del municipio de Baranoa, Atlántico, mantiene bloqueado el paso por este importante corredor Cartagena- Barranquilla.

La manifestación impide el tránsito de toda clase de vehículos, incluidos los buses intermunicipales que a esta hora transportan a trabajadores entre Barranquilla y municipios del centro del Atlántico, así como los vehículos de carga que usan este corredor para movilizar mercancía desde y hacia el interior del país. Para ellos ahora la Policía recomienda aplicar desvíos para continuar su tránsito entre Atlántico y Bolívar.

"Para los actores que vienen de Barranquilla hacia Cartagena, pueden tomar la vía La Prosperidad para salir a la Vía Oriental, o tomar la vía Caracolí, la sexta entrada, para salir a la Oriental. Los que vienen en sentido Cartagena hacia Barranquilla que tomen la variante Sabanalarga - Palmar o, en su defecto, Baranoa - Polonuevo - Santo Tomás", explicó la capitán Lisbeth Herrera, comandante de la Policía de tránsito del Atlántico.

El bloqueo se registra en el km 98+350, esto es a la altura del municipio de Baranoa a pocos metros del peaje de Galapa, donde unas 40 personas reclaman un mejor servicio de agua potable, pues aseguran que hace dos meses están teniendo fallas en el suministro del líquido, tan esencial en esta temporada de calor extremo.



"No tenemos servicio de agua. Llega a la 1 o 2 de la madrugada y a las 6 o 7 de la mañana ya no hay agua. La gente tiene que salir a trabajar, tienen niños, pero es desastroso el ambiente que estamos viviendo, porque estamos sin agua todos los días y el recibo va en un aumento, nos cobran hasta 150.000 pesos", contó una manifestante.

Afirmó que son siete barrios los que están padeciendo por los cortes prolongados de agua sin que a la fecha hayan podido ser escuchados por las autoridades, ni tener una solución por parte de la empresa de acueducto Triple A.