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Encuentran el cadáver de una mujer con varios impactos de bala en una trocha de Baranoa

La víctima respondía al nombre de Linda Margarita Natera González. Este año 36 mujeres han sido asesinadas en el Atlántico.

Imagen ilustrativa
El cuerpo de la mujer fue encontrado en una trocha conocida como La Parcela
Foto: referencia, AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Investigadores de la Policía en Atlántico tienen en sus manos desde la madrugada de este viernes la responsabilidad de esclarecer la muerte de una mujer en el municipio de Baranoa, Atlántico, luego de que su cuerpo fuese abandonado en una trocha conocida como La Parcela, cerca del barrio Villa Carolina.

La víctima fatal, según la información dada a conocer por las autoridades, fue identificada como Linda Margarita Natera González, de 34 años de edad, quien registra varios impactos de bala, uno de ellos a la altura de su ojo izquierdo.

Habitantes del barrio relataron que pasada la medianoche escucharon varias detonaciones de arma de fuego, que alteraron la tranquilidad que normalmente se vive en el sector.

Un equipo conformado por unidades de vigilancia, Policía Judicial (SIJIN) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelanta las labores investigativas que permitan esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.

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Asimismo, la Policía hizo un llamado a la comunidad para suministrar información que ayude a dar con los autores del hecho.

Este 2026 han sido asesinadas 36 mujeres en el departamento del Atlántico, lo que mantiene en alerta a las autoridades por la preocupante cifra.

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