Colombia es un país que aún continúa teniendo gran parte de su población religiosa, inclinada principalmente hacia el catolicismo. En abril del 2025 había cerca de 24 millones de personas católicas en el país, haciendo parte de los 5 países de América más religiosos.

Aunque en Colombia sobresalen varios municipios reconocidos por su tradición religiosa en distintas regiones, existe un pueblo en el departamento de Boyacá, conocido como la capital religiosa del país, que se distingue por su ser el principal centro de peregrinación mariana, gracias a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

Ni Ipiales ni Pasto: este es el pueblo más religioso de Colombia, a menos de 3 horas de Bogotá Foto: VirgendeChiquinquirá.com

¿Cuál es el pueblo más religioso de Colombia?

Se trata de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá. Uno de los lugares preferidos por los visitantes es la Iglesia Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, ubicada en pleno centro del pueblo, que cuenta con una amplia historia y hermosa arquitectura. Además, es considerada una de las iglesias más lindas de Colombia.

Construida entre 1925 y 1959, alberga una réplica de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, conocida como la patrona de Colombia. Es un lugar abierto a todo el público y su entrada no tiene ningún costo.

Iglesias más lindas de Colombia

Aunque la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá destaca entre las iglesias católicas que hay en Colombia, el país también cuenta con otros increíbles templos religiosos que reciben a miles de turistas cada año. Entre ellos están:



Catedral de Sal en Zipaquirá .

. Santuario Nuestra Señora de las Lajas en Ipiales .

. Iglesia San Pedro Claver en Cartagena .

. Iglesia Santa Bárbara en Mompox.

¿Cómo llegar a Chiquinquirá desde Bogotá?

Una de las alternativas más fáciles para movilizarse desde Bogotá hasta Chiquinquirá es en bus, desde la Terminal del Norte o Terminal Salitre, que tiene un costo de entre 25.000 a 30.000 pesos colombianos. Desde allí salen empresa como: La Reina, Gaviota, La Boyacá.

Además, con su vehículo podrá llegar por la vía más rápida, desde la autopista norte, Chía, Cajicá, Ubaté, Simijaca y posteriormente, Chiquinquirá. El tiempo estimado de viaje desde Bogotá hasta Chiquinquirá es de aproximadamente 3 horas.

