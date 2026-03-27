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Blu Radio  / Turismo  / Plan para el fin de semana: festival de hamburguesas ofrece 25 opciones a precios especiales

Plan para el fin de semana: festival de hamburguesas ofrece 25 opciones a precios especiales

Para los amantes de esta comida, desde el 17 de marzo se está llevando a cabo un festival, el cual reúne 25 hamburguesas insignia inspiradas en sabores globales aterrizados en Colombia.

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