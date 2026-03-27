Plan para el fin de semana: festival de hamburguesas ofrece 25 opciones a precios especiales

Se acerca la Semana Santa y con ello varios días de descanso que las personas podrán aprovechar junto a sus familias o amigos, pues tanto colegios como universidades no tendrán clases durante esos días debido a la celebración religiosa.

Además de asistir a actividades como misas, procesiones, entre otros ritos cristianos, también se pueden programar para el festival de hamburguesas que ofrece 25 opciones a precios especiales.

Festival de hamburguesas

Para los amantes de esta comida, desde el 17 de marzo se está llevando a cabo el Festival de Hamburguesas “Sabores del Mundo”, el cual reúne 25 hamburguesas insignia inspiradas en sabores globales aterrizados en Colombia.

La celebración se debe a que el Corral Gourmet cumple 25 años en el mercado y quiere compartir con la gente mostrando sus mejores platos de hamburguesas con precios especiales hasta el 18 de mayo; las opciones van desde los $20.900.



“Nos entusiasma que nuestros consumidores puedan reencontrarse con hamburguesas clásicas o descubrir nuevas propuestas inspiradas en sabores del mundo”, indicó Felipe Baquero, presidente de Alimentos al consumidor de Grupo Nutresa.

Festival de hamburguesas. Foto: suministrada, El Corral.

La compañía manifestó que los asistentes podrán disfrutar de hamburguesas construidas a partir del talento de más de 400 colaboradores, que aplican calidad en sus ingredientes y cuidado en cada detalle del armado y emplatado; promete ser una experiencia cálida, cercana y memorable.



Premiarán a los clientes

Según los voceros, también se premiará la fidelidad de los clientes con una iniciativa especial: “Quienes acumulen el mayor número de compras durante el periodo, con facturas superiores a $30.000, podrán ganar uno de los dos viajes todo incluido a Cancún, México, junto a un acompañante”.

Los interesados en participar pueden consultar la información y el proceso para registrarse directamente en la página web del establecimiento.