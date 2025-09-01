Popular atractivo turístico de Medellín reabrirá un espacio que llevaba cerrado varios meses

Después de varios meses de cierre, el Parque Explora de Medellín reabrirá este jueves 4 de septiembre el Vivario, un espacio dedicado a anfibios y reptiles rescatados del tráfico ilegal. Esta reapertura se dará a partir de las 4:00 de la tarde, y, desde entonces, el espacio quedará abierto al público con la entrada general.

El Vivario, que había estado presente en Explora desde su inauguración hace 16 años, fue sometido a una reconstrucción total para adecuar sus instalaciones a los últimos estándares de conservación y bienestar animal. El nuevo diseño incluye 16 recintos de exhibición y áreas especializadas para reproducción y monitoreo.

La intervención marcó una diferencia con otras exhibiciones del Parque: en esta ocasión, las prioridades fueron los animales y no los visitantes. Biólogos, veterinarios y expertos en fauna silvestre trabajaron en crear ambientes que permitieran a las especies expresar comportamientos naturales como nadar, cortejar o mudar de piel.



¿Qué tendrá el Vivario del Parque Explora en Medellín?

En sus instalaciones se encuentran actualmente 21 especies como tortugas de río, boas, ranas dardo, geckos y dragones barbudos. Cinco de ellas están en alguna categoría de amenaza, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a la pérdida de hábitat y la extracción ilegal.

El comercio y la tenencia irresponsable de fauna han comprometido seriamente la supervivencia de estas especies. Muchos ejemplares rescatados llegan con enfermedades, malformaciones o conductas alteradas que les impiden regresar a la vida silvestre. El Vivario se convierte así en un refugio definitivo.

Además de su función de exhibición, el equipo de conservación de Parque Explora desarrolla programas de bancos genéticos, reproducción asistida e investigación científica. Con esto se espera, además, que se refuerce el papel del parque como referente nacional en el cuidado y la protección de especies amenazadas.

La reapertura llega también con un componente educativo y de accesibilidad. El recorrido del Vivario incluye espacios adaptados para niños, personas con discapacidad y experiencias sensoriales, como audios sobre serpientes y réplicas táctiles de caparazones.

El nuevo Vivario incorpora además la exposición Biofilia, una iniciativa desarrollada junto a universidades e institutos de investigación, que invita a reflexionar sobre biodiversidad y crisis ambiental a través de fotografías, paisajes sonoros y textos literarios.

Con esta reapertura, el Parque Explora fortalece su condición de atractivo turístico y educativo en Medellín, mientras ofrece a los visitantes un encuentro cercano con especies que, de otro modo, estarían condenadas a desaparecer en silencio.