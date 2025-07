Se acerca la Feria de las Flores: fechas, planes y eventos imperdibles en Medellín

Se acerca la Feria de las Flores en Medellín, la capital antioqueña ya está lista para recibir a sus visitantes para 10 días de cultura, música, colores, flores por supuesto y la calidez que caracteriza al paisa.

La Feria de las Flores de Medellín es uno de los eventos culturales más importantes a nivel nacional, porque en él se salvaguarda el patrimonio inmaterial silletero y las tradiciones antioqueñas. Además, posibilita el encuentro social por su amplia, incluyente y variada programación que desde 1957, año tras año, cautiva a turistas y locales.

Feria de las Flores en Medellín Foto: AFP

Desde el 1 de agosto, locales y visitantes podrán estar entre flores, artesanías, música y artesanías. Además, podrán disfrutar de lo mejor de la música: desde electrónica hasta música típica de la región.

Habrá varios puntos de tablados musicales en los que se puede disfrutar de música al aire libre desde el 2 hasta el 9 de agosto. Uno de los eventos más esperados, son los famosos desfiles de silleteros y autos clásicos y antiguos, este último se celebrará el 7 de agosto, donde cerca de 300 carros antiguos rodarán por las principales vías de la ciudad.

El 9 de agosto se llevarán a cabo los desfiles de chivas y flores y además el desfile de héroes de la patria. El desfile de chivas y flores también es uno de los más esperados, pues lleva toda la tradición a las calles con música, colores y la alegría que los representa para rendir homenaje a sus costumbres.

Feria de las Flores en Medellín Foto: AFP

Y el rey de los desfiles es el 10 de agosto, la tradición más grande de Medellín y de la feria: el desfile de silleteros, las calles se llenan con aproximadamente 540 silleteros, que, con sus flores, cuentan historias y con orgullo homenajean a sus ancestros. Aquí la programación completa

1 de agosto

Concierto inaugural en Carrera 74, junto al estadio Atanasio Girardot (5:00 p.m.–1:00 a.m.), con Jorge Celedón, Jessi Uribe y más.

Fondas de mi Tierra en Aeroparque Juan Pablo II (3:00 p.m.–1:00 a.m.).

Festival de músicas populares en Terminal del Norte (4:00–5:15 p.m.).

DJ en vivo en Arkadia (7:00 p.m.), entrada libre.

Plazas de las Flores en Parques del Río (4:00 p.m.–12:00 a.m.).

Plaza de flores en Cerro Nutibara (3:00–9:00 p.m.).

2 de agosto

Festival de músicas populares (2:00–4:00 p.m.).

Fondas de mi Tierra (1:00 p.m.–1:00 a.m.).

DJ en Arkadia (7:00 p.m.)

Mercado de Sanalejo en Parque Bolívar (7:00 a.m.–6:00 p.m.).

Desfile de silleteritos en La Floresta (10:00 a.m.–1:30 p.m.).

Cabalgata Infantzl por pasaje Carabobo (9:00 a.m.–12:00 m).

Feria a Ritmo de Bicicleta desde EPM (10:00 a.m.–2:00 p.m.).

Taller de velas en Arkadia (9:00 a.m.).

Parque Infantil Zona que Suena en Parque Norte (10:00 a.m.–5:00 p.m.).

Concierto en Arkadia (7:00 p.m.)

Comienzo del Festival Entre Cuentos y Flores a las 3:00 p.m.

3 de agosto

Festival Entre Cuentos continua (7:00 p.m.).

Parque Zona que Suena (10:00 a.m.–5:00 p.m.).

Caminata Canina y mascotas desde Estadio (8:00 a.m.).

Festival de Trova en Arkadia (3:00 p.m.).

Avenida Primavera en Avenida del Río (2:00 p.m.).

Calle de los artistas en Plaza Botero (2:00–6:00 p.m.) y Carrera 70 (6:00–10:00 p.m.).

Parque Cultural Nocturno en Plaza Gardel (6:00 p.m.–12:00 a.m.) – Noche Afro.

4 de agosto

Parque Cultural Nocturno – Noche Colombiana (6:00–12:00 a.m.).

5 de agosto

Inicia Semana Cultural Silletera en Santa Elena (11:00 a.m.–11:59 p.m.).

Parque Cultural Nocturno – Músicas Alternativas.

Inicio del Festival de Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones en Jardín Botánico (9:00 a.m.).

6 de agosto

Parque Cultural Nocturno – Son y Bolero.

Cata de café gratuita en Arkadia (3:00 p.m.).

DJ en Arkadia (7:00 p.m.).

Plazas de las Flores continúa.

7 de agosto

Parque Cultural Nocturno – Noche Tropical.

Desfile de Autos Clásicos y Antiguos (10:00 a.m.).

Inicio de Fondas de mi Pueblo Antioqueño en Jumbo de la 65 (10:00 a.m.–1:30 a.m.).

Inicio de Manualidades infantiles en Arkadia.

8 de agosto

Final del Festival Nacional de la Trova en Plaza Gardel (6:00 p.m.–1:00 a.m.).

Parque Cultural Nocturno – Cierre.

9 de agosto

Taller de acuarela floral en Arkadia (9:00 a.m.).

Desfile de Chivas y Flores (9:00 a.m.–).Z

Desfile Héroes de la Patria (12:00 m.).

Noche Silletera en Santa Elena (hasta 11:00 p.m.).

DJ en Arkadia (7:00 p.m.).

Última noche de Plazas de las Flores.

10 de agosto

Clase de prensado de flores en Arkadia (9:00 a.m.).

Desfile de Silleteros (2:00 p.m.) – cierre oficial de la Feria.

Además de los eventos propios de la feria, Medellín es un destino turístico por naturaleza y sus alrededores son infaltables para visitar. Ir hasta el Pueblito Paisa, visitar la Plaza de Botero, subir a la Comuna 13 y por qué no, visitar Guatapé, son otros de los planes que debería tener en el radar.