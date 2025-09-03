Un laboratorio de coctelería explora la biodiversidad colombiana en ocho preparaciones

Publicidad

Con ingredientes como ñame morado, tomate de árbol y café, una experiencia de coctelería plantea un viaje por la diversidad colombiana.

Laboratorio de coctelería en Medellín
Laboratorio de coctelería en Medellín
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 07:49 p. m.

El bar Mamba Negra, en Medellín, presentó Mamba Lab, un espacio de coctelería experimental que busca representar distintas regiones del país a través de ocho preparaciones.

Cada bebida está inspirada en un territorio: desde la Guajira y los Llanos hasta la Amazonía y los Andes. Entre los ingredientes utilizados se encuentran el ñame morado, el tomate de árbol, frutos cítricos y café, con el propósito de vincular el origen de los productos a una propuesta sensorial.

>> Lea también: Transforman al Pueblito Paisa en Medellín; vea cómo quedó

La experiencia incluye un componente musical desarrollado junto a la Filarmónica de Medellín, que creó piezas específicas para acompañar cada preparación y que también participará en la inauguración con un concierto en vivo.

El proyecto es dirigido por Juan David Zapata, bartender de Medellín, quien ha trabajado en el desarrollo de diferentes iniciativas en torno a la coctelería y el uso de productos nacionales.

Con este laboratorio, Mamba Negra busca abrir un espacio de investigación y creación en torno a la coctelería, vinculando ingredientes locales con nuevas formas de preparación.

