Transforman al Pueblito Paisa en Medellín; vea cómo quedó

El tradicional Pueblito Paisa se transformó, precisamente, en el marco de la Feria de las Flores en Medellín. En articulación con la Corporación Parque Arví como operador estratégico, en el emblemático lugar se adelantó la siembra de 2.365 plantas y 2.279 flores, además se hizo mantenimiento de 170 sitios.



Nuevas especies que embellecen al Pueblito Paisa

Entre las especies sembradas se destacan petunia, novio, salvia roja, carey y begonia, que engalanan lugares como la rotonda de ingreso, la plazoleta principal y las zonas de restaurantes y artesanías.

En cuanto a infraestructura física, se efectuaron labores de pintura y aseo, reparación de señalética y mantenimiento de puntos limpios, para ofrecer un entorno digno, seguro y funcional.

La intervención se hizo con el fin de promover el turismo sostenible, la conservación ambiental y el desarrollo comunitario.



¿Cómo llegar al Pueblito Paisa?

El emblemático Pueblito Paisa se encuentra en la cima del Cerro Nutibara, en Medellín, Colombia.

Se puede llegar en:



Carro o moto:

Abra Google Maps o Waze y busque "Pueblito Paisa".

-Desde el centro de Medellín son unos 10–15 minutos.

-La entrada está por la calle 30A, donde hay señalización que guía hasta la cima del cerro.

-Hay parqueadero en la parte alta, junto al Pueblito.



En metro

Tome el Metro de Medellín y bájese en la estación Industriales (línea A).

Desde ahí tiene dos opciones:



Taxi o mototaxi: son unos 5 minutos hasta la entrada del cerro. A pie: unos 20 minutos de subida.

En bus

No hay buses que suban directamente al cerro, pero existen varias rutas que pasan cerca por la avenida Guayabal o la calle 30.

Desde la parada, puede caminar o tomar un taxi corto hasta la entrada.

