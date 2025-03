Comerciantes denuncian abandono del Pueblito Paisa; secretaria de Turismo respondió

Hay preocupación porque comerciantes y turistas denuncian abandono y deterioro absoluto del Pueblito Paisa, uno de los sitios más turísticos de Medellín. La Secretaría de Turismo respondió que adelanta diversas acciones para devolverle el brillo a este lugar que recrea los tradicionales pueblos antioqueños

Techos podridos, paredes con moho, bancas y puertas deterioradas y un desolador panorama es lo que hoy en día se ve por el Pueblito Paisa, el emblemático lugar que es la réplica perfecta de un cálido pueblo antioqueño, pero que hoy solo refleja abandono.

Comerciantes han denunciado que desde hace 7 meses la situación se ha agudizado, pues con el deteriorado estado del sitio, las ventas han bajado hasta en un 50 % y muchos emprendedores que cierran sus negocios desde las 5:30 p. m. ante la falta de turistas, han tenido que despedir a personal, e incluso han tenido que cerrar durante días.

“Horrible, poca gente, horrible. Por ejemplo, en semana no estamos vendiendo nada. Y eso nos tiene muy preocupados”, expresó una comerciante.

“Tiene uno días en los que uno no vende ni una arepita. Antes trabajábamos tres, siempre, ya solo trabajo yo. O sea, tuve que salir del personal porque ya las ventas han bajado demasiado”, manifestó otra.

Del brillo que resplandecía en las fachadas del lugar ya no queda nada, pues piezas históricas y culturales han desaparecido, muebles de la casa cural, de la escuelita, de la barbería, entre otras cosas se han evaporado, pues según denuncian los comerciantes fueron retirados presuntamente por la EDU hace algún tiempo y jamás fueron devueltos.

La situación es tan preocupante, que ante la falta de mantenimiento del lugar, los turistas tanto locales como extranjeros han optado por buscar otros atractivos de la ciudad, pues varios visitantes expresaron que al mirar el Pueblito, tristemente solo ven deterioro.

“Me hubiese gustado que fuera un poco más amplio y que hubiera un poquito más de vida, más personas, quizás más puestitos, no sé, algo que llame un poquito más la atención, música, algo”, indicó una turista.

“La fuente no tiene agua, no sé, el piso me parece que está roto, se ha fragmentado, y hay alcantarillas también rotas, que pudiera ser un peligro para las personas que vienen a visitar”, expresó otro.

El secretario de Turismo de Medellín, José Alejandro González, expresó a Blu Radio que si bien reconoce que las instalaciones están en un gran abandono y que hacen falta varios inmuebles como los denunciados por los comerciantes, desde la Administración se encuentran realizando diversas acciones y estrategias para devolverle el brillo al emblemático lugar y que incluso se han reunido ya en tres ocasiones con los comerciantes para llegar a soluciones prontas.

¿Qué dice la Alcaldía de Medellín sobre el Pueblito Paisa?

Lo primero que hicimos fue articular con la Secretaría de Cultura diciendo: “Señores, aquí tiene que haber vida en el pueblito paisa”. Entonces, lo segundo, que hicimos fue reunirnos con los comerciantes. Yo me he reunido con los comerciantes tres veces”, explicó el secretario.

Vale la pena recalcar, que en el Pueblito Paisa y sus alrededores, según indican los emprendedores, se alberga un aproximado de 387 comerciantes que viven del turismo que llega al cerro Nutibara. Es por eso, que desde la Secretaría de Turismo han anunciado que realizaran un inventario con los objetos faltantes dentro del pueblito, para llegar a un acuerdo y reponer tales inmuebles, pues a pesar de que fueron encontrados algunos de estos, muchos estaban deteriorados.

Por el momento, los comerciantes han solicitado a las autoridades y a la ciudadanía no abandonar un lugar que desde 1978 ha llenado de color, cultura y alegría la ciudad, pues de seguir así, no quedaría nada más que empacar y marcharse.