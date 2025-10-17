Un viaje a Canadá, el premio a la nueva edición del concurso literario “Canadá en pocas palabras”

Soñar con viajar a Canadá y vivir su cultura, naturaleza e innovación será este año la inspiración del concurso literario “Canadá en pocas palabras”, que llega a su tercera edición bajo la organización conjunta de la Embajada de Canadá en Colombia y Air Canada.

La iniciativa busca conectar la creatividad literaria con el descubrimiento cultural, invitando a escritores aficionados y amantes de las letras a narrar, en un texto breve, una historia inspirada en ese país. En la edición anterior se recibieron más de 620 postulaciones, y los organizadores esperan superar esa cifra en esta nueva convocatoria.

“Este concurso es una forma maravillosa de descubrir, a través de la literatura, las conexiones que nos unen como países. Este año queremos leer historias inspiradoras en temas e intereses comunes como la diversidad e inclusión, el medio ambiente y la naturaleza, los pueblos indígenas, el arte y la cultura, y contribuir así a fortalecer aún más los vínculos entre nuestras sociedades”, afirmó Elizabeth Williams, embajadora de Canadá en Colombia.

El gran premio será un tiquete a Canadá con Air Canada, para que quien gane viva de primera mano la experiencia de recorrer este destino multicultural. Además, el concurso cuenta nuevamente con el respaldo de la cadena hotelera Four Seasons, que se suma como aliada para fortalecer la propuesta.



Foto: Air Canada

El jurado estará integrado por figuras destacadas de distintos sectores: Elizabeth Williams, embajadora de Canadá en Colombia; Leonardo Vargas, gerente de ventas de Air Canada en el país; Sandra Pulido, editora de Tinta Club del Libro; y María José Castaño, directora del podcast literario Biblioteca Personal.

“Nos alegra apoyar iniciativas que inspiran a las y los colombianos a soñar y a crear. Con Canadá en pocas palabras unimos dos pasiones: la escritura y el viaje, brindando la posibilidad de que la mejor historia cobre vida con una experiencia inolvidable en Canadá”, destacó Leonardo Vargas, gerente de ventas de Air Canada en Colombia.

Las personas interesadas podrán inscribirse y consultar los términos del concurso en www.canadaenpocaspalabras.com. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de noviembre a las 11:59 p. m.

Con esta convocatoria, la Embajada de Canadá y Air Canada invitan a los colombianos a dejar volar su imaginación y a retratar, en un relato breve, cómo sueñan, sienten o viven a Canadá.