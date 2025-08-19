Publicidad

Venezuela

EE. UU., listo para usar "todo su poder" y frenar el narcotráfico en Venezuela

Se confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados de Estados Unidos en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Estados Unidos y Venezuela_AFP.jpg
Estados Unidos y Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 19, 2025 01:22 p. m.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" con el objetivo de frenar el "flujo de drogas hacia su país" tras confirmar el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Leavitt dijo que el presidente, Donald Trump, "está preparado" para frenar el narcotráfico y "llevar a los responsables ante la Justicia", cuando fue cuestionada sobre la presencia de buques y miles de soldados en aguas internacionales cerca de Venezuela.

En desarrollo...

