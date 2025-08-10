Expertos analizan la polémica orden de Trump: “Lo que pasa en Venezuela terminará tocándonos”

Un anuncio del gobierno de Estados Unidos, sumado a un incremento sin precedentes en la recompensa por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, ha encendido alarmas en la región. La medida, que incluye autorización para operaciones militares contra cárteles considerados terroristas, podría tener repercusiones directas en Colombia.

En entrevista con Sala de Prensa, el corresponsal en Venezuela Santiago Martínez describió la semana como “convulsionada”, marcada por dos decisiones clave de Washington. La primera: elevar la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, más del doble de la cifra anterior y por encima incluso de la que en su momento se ofreció por Osama Bin Laden. La segunda: una directiva del presidente Donald Trump que autoriza a tropas estadounidenses a ingresar en países donde operen grupos señalados como terroristas, entre ellos varios cárteles latinoamericanos.



Operaciones que cruzarían fronteras

En la lista de organizaciones señaladas por EE. UU. figuran el ELN, el Clan del Golfo, el Tren de Aragua y la Segunda Marquetalia. Todas tienen presencia en territorio colombiano y vínculos con Venezuela, lo que para expertos y autoridades plantea un escenario en el que cualquier intervención militar extranjera podría desarrollarse a ambos lados de la frontera.

“Si supuestamente la producción es en Colombia o en la frontera y el cartel está acá, en algún momento va a tocarnos”, advirtió Martínez, subrayando que Washington considera a Maduro “el narcotraficante más grande del mundo” y lo vincula con el llamado Cartel de los Soles.

Donald Trump y Gustavo Petro AFP

La respuesta desde Caracas

El canciller venezolano Iván Gil calificó la recompensa de “patética” y “ridícula”, mientras Diosdado Cabello negó de plano la existencia del Cartel de los Soles, acusando a EE. UU. de inventar enemigos. Sin embargo, la reacción oficial se produjo en paralelo a un episodio que aumentó la tensión: la denuncia de un supuesto plan conspirativo con explosivos, que Caracas relacionó indirectamente con Washington.

En las calles de Venezuela, según el corresponsal, la captura de Maduro se percibe como algo simbólico y poco probable, aunque el anuncio no deja de generar impacto. Lo paradójico, dice Martínez, es que mientras EE. UU. endurece su discurso, empresas como Chevron continúan operando en el país, enviando buques petroleros con aval de Washington.



Colombia, en el tablero geopolítico

La cercanía geográfica y la presencia de actores armados ilegales en la frontera hacen que las decisiones estadounidenses no sean un asunto lejano para Bogotá. El incremento de la recompensa y la nueva directiva militar reavivan el debate sobre los riesgos de una escalada en el conflicto venezolano y sus efectos en la seguridad nacional colombiana.

Publicidad

“Es una carta blanca para actuar en cualquier país donde ellos consideren que hay terroristas”, concluyó Martínez. Una carta que, como él advirtió, “seguramente terminará tocándonos aquí en Colombia”.