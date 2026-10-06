Amor Perfecto lleva el café colombiano a un nuevo escenario mundial

El reconocimiento reúne el trabajo de diferentes actores de la cadena del café de especialidad: desde el productor que cultiva el grano hasta el tostador que desarrolla sus características y el barista que las convierte en una preparación.

Para la competencia, De Oro utilizó un Bourbon Amarillo producido por el caficultor Wilton Benítez en la finca La Macarena, ubicada en Piendamó, Cauca. El café presenta un perfil frutal, con notas de maracuyá y gulupa, además de aromas asociados con frutos amarillos y un cuerpo medio jugoso.

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El papel de Amor Perfecto estuvo relacionado con la tostión y el desarrollo de las cualidades del café. La empresa, fundada en 1997, trabaja desde entonces en la consolidación de la cultura del café de especialidad en Colombia, con énfasis en la calidad, la tostión y la formación de baristas.

Trayectoria Internacional

La trayectoria internacional de la compañía comenzó a tomar forma en 2001, cuando Luis Fernando Vélez, fundador de Amor Perfecto, se convirtió en el primer barista colombiano en representar al país en una competencia internacional de café. Ese antecedente marcó uno de los primeros pasos de una historia que posteriormente sumaría nuevos reconocimientos.

En 2021, Diego Campos, también barista de Amor Perfecto, consiguió otro hito para el país al convertirse en el primer colombiano en ganar el Campeonato Mundial de Baristas. La competencia tuvo lugar en Milán, Italia, ciudad reconocida por su tradición alrededor del espresso.

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Ahora, el turno es para Jean Carlos De Oro, quien llegó al mundo del café después de crecer vinculado al servicio en los restaurantes de su familia. El barista barranquillero cuenta con más de doce años de experiencia en café y coctelería y encontró en este campo una forma de desarrollar su interés por el servicio y las preparaciones.

Su recorrido comenzó cuando el café de especialidad todavía tenía una presencia limitada en Barranquilla. Desde entonces, orientó parte de su trabajo hacia el desarrollo de esta cultura en su ciudad y hacia la exploración de nuevas posibilidades en torno al café y la coctelería.

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El campeonato nacional también pone en evidencia la relación entre producción, tostión y preparación. El Bourbon Amarillo de Wilton Benítez aporta la materia prima; Amor Perfecto interviene desde su experiencia como tostador de café de especialidad, mientras De Oro desarrolla preparaciones en las que busca expresar las características del grano.

Sobre Amor Perfecto

En 1992, durante un viaje a Londres, Luis Fernando Vélez tuvo su primer acercamiento al café de especialidad. Su amigo Alejandro Rengifo le enseñó a preparar café en una prensa francesa, una experiencia que contrastó con la realidad colombiana de entonces: pese a ser reconocida por producir café de alta calidad, buena parte de ese grano estaba destinada a la exportación y el consumo interno se caracterizaba por una oferta de menor calidad.

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De regreso en Bogotá, Vélez llevó cafeteras a la tienda de regalos Amor Perfecto y comenzó a ofrecer allí preparaciones de café, hasta que la acogida del público convirtió el espacio en un punto de referencia. En 1997 adquirió su primera tostadora y empezó a trabajar con granos de alta calidad, incluso en medio de las restricciones vigentes. La experiencia de Amor Perfecto contribuyó a visibilizar la necesidad de facilitar el acceso de los colombianos a mejores cafés y, en 2003, se modificó la normativa que impedía a las empresas nacionales comprar, tostar y comercializar internamente granos de alta calidad.