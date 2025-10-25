En vivo
Aumento del precio de combustibles en Colombia: Autos y Motos, programa 25 de octubre de 2025

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 25 de octubre de 2025.

Autos y Motos
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

En Autos y Motos de este sábado, 25 de octubre de 2025, estos fueron los temas:

  • Ford lanza su nueva Territory Híbrida en Colombia, que llega en su versión Titanium que alcanza los 1200 kilómetros de autonomía.
  • Toyota encabeza el top 10 global en en Ranking Interbrand 2025, con un valor de 74.200 millones USD, seguida por Mercedes-Benz y BMW.
  • Yamaha desarrolla un motor para motos eléctricas que busca replicar los sonidos y vibraciones de un motor a combustión.
  • Mazda alista el lanzamiento oficial de su SUV híbrida CX-60 en un evento exclusivo para la prensa que se realizará en Paipa, Boyacá.
  • Expo 2 Ruedas 2025 llega a Corferias, en Bogotá, y contará con cinco pabellones con pruebas de manejo y exhibiciones deportivas.

Escuche el programa completo aquí:

