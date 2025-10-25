Aumento del precio de combustibles en Colombia: Autos y Motos, programa 25 de octubre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 25 de octubre de 2025, estos fueron los temas:



Ford lanza su nueva Territory Híbrida en Colombia, que llega en su versión Titanium que alcanza los 1200 kilómetros de autonomía.

Toyota encabeza el top 10 global en Ranking Interbrand 2025, con un valor de 74.200 millones USD, seguida por Mercedes-Benz y BMW.

Yamaha desarrolla un motor para motos eléctricas que busca replicar los sonidos y vibraciones de un motor a combustión.

Mazda alista el lanzamiento oficial de su SUV híbrida CX-60 en un evento exclusivo para la prensa que se realizará en Paipa, Boyacá.

Expo 2 Ruedas 2025 llega a Corferias, en Bogotá, y contará con cinco pabellones con pruebas de manejo y exhibiciones deportivas.

Escuche el programa completo aquí: