Aviones híbridos, la nueva propuesta de las aerolíneas: Autos y Motos, programa 16 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 16, 2025 01:27 p. m.
En Autos y Motos de este sábado, 16 de agosto de 2025, estos fueron los temas:
- En el parque de la 93 se está realizando una exposición de vehículos eléctricos, motos y SUVs, que traen promociones para los compradores.
- Sebastián Montoya, piloto colombiano y gran promesa del automovilismo internacional, confirmó su unión a BYD Colombia.
- La empresa Autogermana, importadora oficial de BMW, Mini y BMW Motorrad en Colombia, trae al Parque de la 93 sus más recientes modelos como el xDrive45, un SUV 100% eléctrico con hasta 620 km de autonomía.
- Huawei publicó un informe llamado Intelligent World 2030, que concluyó que el cielo del futuro será más limpio, inteligente y conectado, gracias a la inclusión de aviones híbridos y eléctricos.
Escuche el programa completo aquí: