Aviones híbridos, la nueva propuesta de las aerolíneas: Autos y Motos, programa 16 de agosto de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 16 de agosto de 2025, estos fueron los temas:



En el parque de la 93 se está realizando una exposición de vehículos eléctricos, motos y SUVs , que traen promociones para los compradores.

Sebastián Montoya, piloto colombiano y gran promesa del automovilismo internacional, confirmó su unión a BYD Colombia.

La empresa Autogermana, importadora oficial de BMW, Mini y BMW Motorrad en Colombia, trae al Parque de la 93 sus más recientes modelos como el xDrive45, un SUV 100% eléctrico con hasta 620 km de autonomía .

. Huawei publicó un informe llamado Intelligent World 2030, que concluyó que el cielo del futuro será más limpio, inteligente y conectado, gracias a la inclusión de aviones híbridos y eléctricos.

