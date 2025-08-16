Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Avioneta en Medellín
Alfredo Saade
Polémica Carlos Ramón González
Cumbre Putin-Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Aviones híbridos, la nueva propuesta de las aerolíneas: Autos y Motos, programa 16 de agosto de 2025

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 16 de agosto de 2025.

Autos y Motos
Autos y Motos
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 16, 2025 01:27 p. m.

En Autos y Motos de este sábado, 16 de agosto de 2025, estos fueron los temas:

  • En el parque de la 93 se está realizando una exposición de vehículos eléctricos, motos y SUVs, que traen promociones para los compradores.
  • Sebastián Montoya, piloto colombiano y gran promesa del automovilismo internacional, confirmó su unión a BYD Colombia.
  • La empresa Autogermana, importadora oficial de BMW, Mini y BMW Motorrad en Colombia, trae al Parque de la 93 sus más recientes modelos como el xDrive45, un SUV 100% eléctrico con hasta 620 km de autonomía.
  • Huawei publicó un informe llamado Intelligent World 2030, que concluyó que el cielo del futuro será más limpio, inteligente y conectado, gracias a la inclusión de aviones híbridos y eléctricos.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos