El avión que ingresó al ojo del huracán Melissa: Autos y Motos, programa 1 de noviembre de 2025

El Concejal Edison Julián Forero, más conocido como 'Fuchi', fue suspendido de sus funciones e inhabilitado durante 14 meses por la Procuraduría General de la Nación, tras agredir verbalmente a un agente de tránsito en febrero de 2024.

Los motociclistas se manifestaron por todo Bogotá en contra de las restricciones interpuestas por la Alcaldía Mayor para el puente festivo de la celebración de Halloween.

Mazda presentó la CX 60 Híbrida enchufable, siendo la primera enchufable en el país y que estará disponible en vitrinas a mediados de noviembre de 2025.

Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan en Colombia, habló del lanzamiento de la SUV híbrida Deepal G318.

Los Cazadores de Huracanes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), en estados Unidos, publicaron un video en el que se capta el momento exacto en que la aeronave WC‑130J Hércules entró al ojo del huracán Melissa.

