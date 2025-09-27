¿Un carro que se maneja con la mente? Autos y Motos, programa 27 de septiembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 27 de septiembre de 2025, estos fueron los temas:



BYD lanzó su renovada SUV super híbrida enchufable en Colombia. Se trata de la Song Plus DM-I 1.5 T que promete hasta 1.105 kilómetros de autonomía total .

. BYD también presentó la versión 100 % eléctrica de la Song Plus EV , con una aceleración de 0 a 100 kilómetros estimada en 9,3 segundos.

, con una aceleración de 0 a 100 kilómetros estimada en 9,3 segundos. A través de un software especializado, un carro se puede manejar con la mente , a través de múltiples sensores.

, a través de múltiples sensores. Corredor Metropolitano fue inaugurado en la ciudad de Itagüí, en Antioquia, con una inversión superior a 26 mil millones.

Escuche el programa completo aquí: