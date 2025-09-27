En vivo
¿Un carro que se maneja con la mente? Autos y Motos, programa 27 de septiembre de 2025

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 27 de septiembre de 2025.

Autos y Motos
Autos y Motos
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

En Autos y Motos de este sábado, 27 de septiembre de 2025, estos fueron los temas:

  • BYD lanzó su renovada SUV super híbrida enchufable en Colombia. Se trata de la Song Plus DM-I 1.5 T que promete hasta 1.105 kilómetros de autonomía total.
  • BYD también presentó la versión 100 % eléctrica de la Song Plus EV, con una aceleración de 0 a 100 kilómetros estimada en 9,3 segundos.
  • A través de un software especializado, un carro se puede manejar con la mente, a través de múltiples sensores.
  • Corredor Metropolitano fue inaugurado en la ciudad de Itagüí, en Antioquia, con una inversión superior a 26 mil millones.

Escuche el programa completo aquí:

