10 de agosto de 2022 - Bla Bla Blu, programa completo

Este miércoles, 10 de agosto, en Bla Bla Blu, con Mauricio Quintero, participó la presentadora, modelo y ahora actriz de doblaje Lina Palma, quien se refirió a su papel en 'Linterna Verde'.

"Querían que la voz fuera súper natural, solo me dijeron que no sonara muy presentadora porque esa no era la intención de la primera ‘Linterna Verde’ mujer", detalló Palma.

Y en la segunda hora, en la sección de tutoriales radiales, instrucciones para salir de la monotonía sexual a cargo de la sexóloga Carolina González.

Escuche el programa completo de Bla Bla Blu: