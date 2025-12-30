En vivo
¿Incremento de salario mínimo afecta la natalidad y el empleo juvenil en Colombia?

¿Incremento de salario mínimo afecta la natalidad y el empleo juvenil en Colombia?

Estudios de Fedesarrollo y la OCDE muestran que en Colombia el salario mínimo equivale a cerca del 90 % del salario mediano, mientras que en países desarrollados ronda el 50 %.

