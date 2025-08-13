Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Bla Bla Blu, programa completo del 12 de agosto de 2025

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 12 de agosto de 2025, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 07:20 a. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 12 de agosto, en Bla Bla Blu:

  • La actriz Deisy Lemus explicó de qué se trata la 'Academia del amor', enfatizando la importancia de amarse a uno mismo. Asimismo, recordó cómo en la pandemia se volvió a grabar la radionovela 'Kalimán'.
  • El astrónomo Germán Puerta habló sobre las tormentas, catalogadas como la ira de la naturaleza. De hecho, interactuó con los oyentes al preguntarles: ¿sabía usted que la temperatura de un rayo es más alta que la de la superficie del Sol?

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos