Bla Bla Blu, programa completo del 12 de agosto de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 12 de agosto, en Bla Bla Blu:



La actriz Deisy Lemus explicó de qué se trata la 'Academia del amor', enfatizando la importancia de amarse a uno mismo. Asimismo, recordó cómo en la pandemia se volvió a grabar la radionovela 'Kalimán'.

El astrónomo Germán Puerta habló sobre las tormentas, catalogadas como la ira de la naturaleza. De hecho, interactuó con los oyentes al preguntarles: ¿sabía usted que la temperatura de un rayo es más alta que la de la superficie del Sol?