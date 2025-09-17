En vivo
Bla Bla Blu, programa completo del 16 de septiembre de 2025

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 16 de septiembre de 2025, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 16 de septiembre, en Bla Bla Blu:

  • The Kitchen Brothers, los hermanos influenciadores de recetas de cocina, hablaron sobre el proceso que realizan para grabar y subir contenido a redes sociales. Aseguraron que máximo graban cuatro veces al día.
  • El astrónomo Germán Puerta realizó el especial de la segunda hora de 'Arte y astronomía'. De hecho, interactuó con los oyentes al preguntarles: ¿sabía usted que se pensaba que la Estrella de Belén fue un gran cometa?

