Bla Bla Blu, programa completo del 16 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 16 de septiembre, en Bla Bla Blu:



The Kitchen Brothers, los hermanos influenciadores de recetas de cocina, hablaron sobre el proceso que realizan para grabar y subir contenido a redes sociales. Aseguraron que máximo graban cuatro veces al día.

hablaron sobre el proceso que realizan para grabar y subir contenido a redes sociales. Aseguraron que máximo graban cuatro veces al día. El astrónomo Germán Puerta realizó el especial de la segunda hora de 'Arte y astronomía'. De hecho, interactuó con los oyentes al preguntarles: ¿sabía usted que se pensaba que la Estrella de Belén fue un gran cometa?