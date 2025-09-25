Bla Bla Blu, programa completo del 23 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 23 de septiembre, en Bla Bla Blu:



El actor Walter Luengas habló sobre la obra de teatro obra 'Más que amigos' donde una pareja está a punto de casarse, pero un amigo de la infancia vuelve, pero ahora es mujer y se genera tensión a poco tiempo del matrimonio. Además, recordó cómo nació el gusto por la actuación.

El astrónomo Germán Puerta contó detalles curiosos sobre Albert Einstein. También se le preguntó a los oyentes: ¿sabía que la ecuación de la equivalencia entre masa y energía E=mc² es considerada como la más famosa ecuación de la física?