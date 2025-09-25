En vivo
Bla Bla Blu, programa completo del 24 de septiembre de 2025

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 24 de septiembre de 2025, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 25 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 24 de septiembre, en Bla Bla Blu:

  • La actriz Nataly Umaña habló sobre su participación en la obra de Teatro 'Pecadoras'. Asimismo, contó una linda historia sobre Max, el perro que ayudó y ahora es parte fundamental de su vida.
  • El psicólogo David Bonilla realizó un especial sobre 'Comunicación consciente', enfatizando las claves de una buena comunicación, como escuchar, comprender y respetar la opinión de otra persona.

