Bla Bla Blu, programa completo del 24 de septiembre de 2025

La actriz Nataly Umaña habló sobre su participación en la obra de Teatro 'Pecadoras'. Asimismo, contó una linda historia sobre Max, el perro que ayudó y ahora es parte fundamental de su vida.

El psicólogo David Bonilla realizó un especial sobre 'Comunicación consciente', enfatizando las claves de una buena comunicación, como escuchar, comprender y respetar la opinión de otra persona.