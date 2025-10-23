Suspensión a decreto de la salud: Recap - programa completo del 23 de octubre de 2025

Actualizado: 23 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 23 de octubre:
- El Consejo de Estado suspendió temporalmente decreto del Gobierno que cambia el modelo de salud en el país. El presidente Gustavo Petro se pronunció.
- El representante a la Cámara Andrés Forero habló sobre esta decisión: “Se le frustró el plan B al Gobierno”, mencionó.
- Siguen las reacciones por la propuesta de una Asamblea Constituyente y es que el Gobierno publicó un borrador del proyecto.
- También persisten los enfrentamientos entre el Gobierno de Colombia y Estados Unidos por los ataques a lanchas en el mar Caribe y en el Pacífico.
- Fuertes lluvias en Bogotá. Varias localidades afectadas en la tarde de este jueves y por eso las autoridades alertaron a conductores para que tengas precaución.
- Tras unos controvertidos trinos, denunciaron por prevaricato a la magistrada que pidió condenar a Álvaro Uribe. Un abogado denunció ante el Tribunal Superior de Bogotá a Leonor Oviedo.
- El Gobierno Petro evalúa retirar militares estadounidenses de las bases militares colombianas. Esta decisión forma parte del paquete de medidas que se estudian como respuesta a los recientes señalamientos de Donald Trump.
- En noticias deportivas, el entrenador jefe de los Portland Trail Blazers de la NBA, Chauncey Billups, y el escolta de los Miami Heat Terry Rozier fueron detenidos este jueves por su presunta participación en apuestas ilegales.
Escuche el programa completo de Recap Blu aquí: