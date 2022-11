1 de noviembre de 2022 – Blog Deportivo, programa completo

Este martes, 1 de noviembre, estuvo en Blog Deportivo Alexandre Guimarães, técnico del América de Cali, habló sobre lo que viene para los escarlatas en los cuadrangulares.

"Es un grupo donde están tres equipos que han hecho una muy buena campaña, por lo tanto ya muestran que son rivales durísimos y que tendremos que jugar muy bien para llegar a la final", indicó.

También, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, comentó sobre el caso Deportivo Pereira.

"Nunca hubo una liquidación por parte de los contratos de trabajo, es por eso que el Deportivo Pereira ha venido jugando desde el 2012 hasta la fecha”, agregó.

Asimismo, Pablo Echeverri, CEO de Matics, habló sobre el pronóstico de esta plataforma para lo que sería la final de la Liga BetPlay 2022 II.

"La final sería Millonarios vs. América (...) Se tiene en cuenta el rendimiento de los equipos de local y de visitante durante el torneo", añadió.

Igualmente, Alexis García, director técnico de La Equidad, habló sobre lo que le comentaron algunos jugadores de Atlético Nacional sobre el amor del DT al club verdolaga durante el juego que definía su clasificación.

"He aprendido a valorar las cosas buenas, me he sabido tragar muchas cosas malas y lo único que puedo decir es que tengo allí (Atlético Nacional) grandes amigos", dijo.

