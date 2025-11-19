Colombia brilla previo al Mundial: 19 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 19 de noviembre de 2025:



La Selección Colombia se impuso 3 - 0 ante Australia en el partido amistoso jugado en Nueva York el pasado martes, 18 de noviembre.

En el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, Deportes Tolima venció a Fortaleza 1 - 0 .

El Deportivo Cali anunció que cambió su nombre tras varios meses de rumores y procesos internos.

El director técnico de la Selección de Honduras Reinaldo Rueda rompió en llanto en una rueda de prensa posterior a la eliminación del equipo del Mundial 2026.

Escuche el programa completo aquí: