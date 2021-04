27 de abril de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este martes en Blog Deportivo hablamos con Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, sobre el partido ante América de Cali y la obligación de tener que jugar en Ibagué el partido de vuelta.

"Nos ha dado duro, porque ir a Cali y sacar una diferencia como la que sacamos, pensando en nuestro patio y poder hacer valer esa diferencia", afirmó.

Por otro lado, la nutricionista de Indeportes Antioquia, Olga Quiroz, explicó cómo el ciclista José Tito Hernández ganó la Vuelta a Colombia siendo vegetariano.

“El vegetariano consume una buena cantidad de productos vegetales, pero también incluye dentro de su dieta huevos, quesos y algunos son flexibles en términos de pescado; alimentos que aportan proteínas”, dijo.

También nos acompañó el futbolista colombiano Efmamj ‘Almanaque’ González, quien habló sobre el angustioso momento que pasó este sábado en el partido entre All Boys y Gimnasia de Jujuy en la liga argentina, cuando perdió el conocimiento en pleno terreno de juego.

“Yo di positivo para coronavirus y me habían dado de alta. El sábado me convocaron al partido, entré en los últimos minutos y nos expulsaron a un jugador, así que había que correr más, en el primer pique me sentí muy ahogado porque hace días no hacía nada”, contó.

Publicidad

Por último, información sobre el cambio de sede para el partido de Independiente Santa Fe contra Fluminense por Copa Libertadores y las declaraciones del técnico de Perú, Ricardo Gareca, sobre la Copa América y el partido contra Colombia por eliminatoria.

Escuche el programa completo de Blog Deportivo en el audio adjunto: