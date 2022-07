28 de julio de 2022 – Blog Deportivo, programa completo

Este jueves, 28 de julio, Diego Herazo, delantero de Millonarios, habló en Blog Deportivo sobre su regreso al gol con el equipo 'Embajador' tras el partido contra Fortaleza.

"El profe siempre planifica por línea. Dedica bastante tiempo a los volantes y delanteros con trabajo diferenciado", comentó.

Publicidad

Además, Rivaldo, la leyenda del fútbol brasileño habló en exclusiva con Marina Granziera de lo que será la próxima Copa del Mundo, y recordó el vacío que hay al no ver a Colombia en Catar a fin de año.

“Colombia tiene grandes jugadores, yo me convertí en amigo de algunos en el pasado. Es un país que me gusta demasiado, es una sorpresa que no esté en el Mundial, es rico ver jugar esta selección y quedé muy triste al ver que no clasificó”, expresó.

Entretanto, todo parece indicar que Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, acabará pronto su mandato en la dirigencia que está compuesta por los 36 clubes profesiones colombianos.

Por último, el boxeador Yuberjen Martínez dio detalles sobre su primera pelea profesional y su preparación.

Publicidad

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: