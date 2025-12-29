Compró un sofá por Temu y lo que llegó lo dejó sin palabras: “¿Ahora qué voy a hacer?”

Las compras por internet continúan dejando historias inesperadas que rápidamente se vuelven virales en redes sociales. En plataformas como TikTok abundan los videos de usuarios que comparten reseñas de productos adquiridos en aplicaciones de comercio electrónico como Temu o Shein, muchas veces con resultados muy distintos a los prometidos en la publicidad.

En esta ocasión, un joven causó revuelo tras publicar un video en TikTok en el que mostró su decepción luego de recibir un sofá que había comprado por Temu. El clip fue compartido el pasado 5 de diciembre desde la cuenta @sun._,049 y, en cuestión de días, acumuló cerca de 2,8 millones de reproducciones, más de 65.000 “me gusta” y miles de comentarios.

Según se observa en el video, el comprador esperaba recibir una sala de gran tamaño, tal como aparecía en las imágenes promocionales de la plataforma. Sin embargo, al abrir el paquete se encontró con un sofá de color café considerablemente más pequeño de lo imaginado.

“Miren nada más la sala que encargué por Temu. Yo la vi, se veía enorme y miren nada más, ¿ahora qué voy a hacer? Yo lo iba a poner ahí”, expresó el joven mientras mostraba el espacio donde pensaba ubicar el mueble.



La publicación generó una avalancha de reacciones por parte de los usuarios, quienes no tardaron en opinar sobre lo ocurrido. Algunos tomaron la situación con humor, mientras que otros aprovecharon para advertir sobre la importancia de revisar cuidadosamente los detalles antes de comprar.

“La importancia de leer”, “Yo me pregunto el precio y las medidas”, “Ya se han contado muchas historias así, por eso no compro en Temu” y “A mí me pasó algo parecido con un maniquí de costura, me enviaron uno del tamaño de una Barbie”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

¿Cómo funcionan las devoluciones en Temu?

Ante situaciones como esta, la plataforma Temu cuenta con un proceso de devoluciones y reembolsos que los usuarios pueden utilizar:

