Justicia tiene entre ojos a Shein, Temu, Aliexpress y más apps por grave acusación de pornografía

Las autoridades francesas pusieron bajo la lupa a varias apps internacionales de comercio electrónico —entre ellas Shein, AliExpress, Temu y Wish— tras detectarse la comercialización y difusión de contenido con presunta connotación pedopornográfica.

El caso, que involucra la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil y la falta de filtros para menores, ha llevado al Gobierno francés a advertir posibles sanciones e incluso la prohibición de acceso a algunas de estas aplicaciones en el país.

La investigación comenzó luego de que la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) alertara sobre la presencia de productos con apariencia infantil en el catálogo de Shein.



¿Por qué están acusando a Shein, Temu y más apps?

Según el informe de la entidad, “la descripción y categorización de los artículos hacen difícil dudar del carácter pedopornográfico de los contenidos”, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

Posteriormente, la misma agencia señaló haber encontrado productos de características similares en AliExpress, y detectó además contenido pornográfico no filtrado en las plataformas Temu y Wish, accesible para menores de edad.



Temu se ha convertido en una de las apps más grandes de comercio online Foto: AFP.

Frente a estos hallazgos, la DGCCRF remitió los casos a la Fiscalía de París e instó a las compañías a cumplir con la legislación francesa sobre comercio electrónico y protección de menores.

El ministro de Economía francés, Roland Lescure, se pronunció al respecto y advirtió sobre la gravedad del caso. En declaraciones a la cadena BFM TV y la emisora RMC, afirmó: “Si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a solicitar que se prohíba el acceso de la plataforma Shein al mercado francés. Así lo establece la ley”.

Lescure explicó que este tipo de medidas pueden aplicarse ante situaciones como actos terroristas, tráfico de estupefacientes o la venta de material de naturaleza pedófila, en caso de que la plataforma no retire los productos en menos de 24 horas o reincida en la infracción.



¿Qué dicen las apps?

Ante las acusaciones, Shein emitió un comunicado en el que confirmó la eliminación inmediata de los artículos señalados y aseguró tener una política de “tolerancia cero” frente a cualquier contenido que contravenga las leyes o sus políticas internas.

“Nos tomamos este asunto muy en serio. Este tipo de contenido es totalmente inaceptable y va en contra de todo lo que defendemos”, indicó la compañía, que también informó el inicio de una investigación interna para determinar cómo estos productos lograron eludir los controles de su plataforma.

Las tensiones entre las autoridades francesas y Shein no son nuevas. En los últimos años, el gigante chino ha sido objeto de múltiples sanciones por vulnerar normas locales, entre ellas la imposición de cookies sin consentimiento informado, lo que llevó a una multa de 150 millones de euros en septiembre pasado.

Además, el Gobierno francés planea aplicar desde 2026 una tasa de 2 euros por cada paquete importado desde fuera de la Unión Europea, una medida que afectaría directamente a plataformas asiáticas como Shein y Temu.

El debate en torno a la presencia de estas aplicaciones se intensificó recientemente, luego de que Shein anunciara la apertura de su primera tienda física en París, ubicada en el histórico centro comercial BHV, en la plaza del Ayuntamiento.

Shein en París, Francia Foto: AFP

La noticia generó una fuerte oposición, con más de 100.000 firmas recolectadas en una petición en línea que pedía cancelar la inauguración.

A pesar de las críticas y las investigaciones en curso, el director ejecutivo de BHV, Karl-Stéphane Cottendin, defendió la apertura del nuevo espacio comercial y la colaboración con la marca china. En entrevista con BFMTV, afirmó:

“Shein no es una marca pedopornográfica”, y aseguró que la tienda abrirá sus puertas tal como estaba previsto, al considerar que la empresa “tiene un lugar legítimo en Francia”.

Por ahora, la Fiscalía de París mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades