31 de octubre de 2022 – Blog Deportivo, programa completo

Este lunes, 31 de octubre, estuvo en Blog Deportivo el capitán de Millonarios, David Macalister Silva, sobre la clasificación del cuadro embajador a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, entre otros temas.

“No, yo creo que no hubo nada. Gracias a Dios hemos sido un grupo muy respetuoso y raro, en el común del fútbol sabemos que cuando no se va bien se vienen las puteadas y muchas cosas. En los camerinos que me han tocado es uno de los más humildes que he estado (…) Tenemos la madurez para tener charlas y verdades incomodas”, aseguró el jugador.

Además, también se conectó el técnico Alejandro Restrepo, quien dirige al Deportivo Pereira.

“En ningún momento supimos cómo era el ‘sube y baja’ de la tabla, porque en nuestra cabeza estaba solamente el triunfo, porque para nosotros era muy difícil con otro resultado, casi imposible, se tenían que dar muchísimas combinaciones”, dijo.

