Así van los cuadrangulares de la liga: 20 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 20 de noviembre de 2025:



En la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, Junior se impuso ante Medellín 1 - 0, mientras que Santa Fe fue derrotado por Bucaramenga 1 - 0 .

. El director técnico José Pekerman dio una entrevista en la que se refirió a las participaciones de Messi y Maradona en el fútbol .

. El futbolista argentino Angel Di María consiguió su primer título en el equipo Rosario Central desde su regreso al equipo.

Escuche el programa completo aquí: