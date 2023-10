Charlotte vs. New York Red Bulls: 27 de octubre de 2023 – Blog Deportivo, programa completo

Este viernes, 27 de octubre, Kerwin Vargas se conectó a Blog Deportivo y habló sobre su gol en el partido entre Charlotte y New York Red Bulls en la MLS.

"La verdad si, la pelota perfecta. Algo me impulso y me dijo estírate aquí que va a entrar y entro. Cuando estábamos ahí le digo a Messi no vas a hacer el gol porque ya se va a acabar el partido y el me dice no lo voy a hacer", dijo.

Además, Oscar Julián Ruiz, instructor arbitral de la Fifa, comentó que está contento por Roldán para final de la Libertadores.

"El mejor árbitro de América", expresó.

Por último, Jhon Jairo Bodmer, DT de Nacional, habló sobre su experiencia y trayectoria.

"Muy contento por la disposición y la actitud de todos”, comentó.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: